Рамалла , , 07:20 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео, который раскритиковал Совет ООН по правам человека из-за списка организаций, незаконно действующих на палестинских территориях, фальсифицирует данные и пытается подорвать систему международного права. Об этом говорится в заявлении МИД Палестины на сайте ведомства.

По мнению палестинских властей, заявления США противоречат реальному положению дел в палестино-израильском конфликте, а также его истории. Ведомство автономии обвинило руководство США в «идеологической поддержке Израиля».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля глава Палестины Махмуд Аббас в ходе выступления в Совете Безопасности ООН раскритиковал план ближневосточного урегулирования, известный как «сделка века», который был представлен президентом США Дональдом Трампом.

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