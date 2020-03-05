Киев, , 06:20 — REGNUM Укрепление национальной безопасности и обороны Украины, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма являются главными задачами нового украинского правительства, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 4 марта в ходе выступления в Верховной раде.

Шмыгаль также рассказал, что намерен проработать реформу децентрализации. Помимо этого, по словам премьер-министра, правительству необходимо продумать, как улучшить инвестиционный климат и уровень медицины и образования в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта депутаты Верховной рады Украины одобрили большинством голосов назначение Дениса Шмыгаля новым главой правительства государства.

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