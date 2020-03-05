Женева, Швейцария, , 05:57 — REGNUM Требуемые подтверждения подлинности подписей бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова поступили в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщили 4 марта в пресс-службе Международного Олимпийского комитета (МОК).

«МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.

Напомним, доказательства потребовались в связи с рассмотрением CAS дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые были пожизненно дисквалифицированы за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Ранее защита российских спортсменок представила CAS результаты экспертизы британской компании Group-IB, которые указывают на то, что подписи Родченкова в документах могли быть вставлены туда из другого источника.

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