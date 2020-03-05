Алеппо, Сирия, , 05:46 — REGNUM Военнослужащие армии Сирии обнаружили у города Кафр-Джум в провинции Алеппо крупный склад вооружений и боеприпасов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили представители сирийской армии.

Сообщается, что на захваченном сирийскими военными складе находились гранатометы, минометы, запасные артиллерийские стволы и запчасти для оружия. Большинство из них имеют маркировку на английском, турецком и других языках. Также были обнаружены переносные зенитно-ракетные комплексы, похожие на американский Stinger.

Также рядом со складом находилась тренировочная база террористов. Предполагается, что самодельные артиллерийские орудия террористы изготавливали на переоборудованной швейной фабрике. После освобождения Алеппо швейную фабрику планируется восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил Россию и Сирию за бомбардировки по позициям террористов.