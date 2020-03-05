Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Ситуация в сирийском Идлибе и ядерные разработки Ирана обсуждались в рамках телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и главы Франции Эммануэля Макрона, сообщает 4 марта пресс-служба американского лидера на своей странице в Twitter.

Стороны также разобрали саммит G7 и совместную работу двух стран по противодействию коронавирусу нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о том, что Франции и Британия будут сообща бороться с эпидемией коронавируса.

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