Пекин, , 03:38 — REGNUM Сирия в лице Комиссии по планированию и международному сотрудничеству (PICC) и Китай в лице Посольства Китая в Дамаске подписали 4 марта соглашение об экономическом сотрудничестве, сообщает агентство Синьхуа.

В рамках соглашения, Китай выделит средства, которые пойдут на осуществление серии гуманитарных проектов, которые будут согласованы двумя сторонами. По словам главы PICC Имада Сабуни, китайские средства носят огромную значимость в восстановлении Сирии после войны.

«Фактически, данные средства… призваны помочь сирийскому правительству и народу удовлетворить гуманитарные нужды, которые возникли в сложившейся ситуации. Большинство из этих средств будут использованы на гуманитарные и экологические проекты», — заявил Сабуни журналистам.

Кроме того, Сабуни назвал двусторонние отношения Сирии и Китая «особыми и историческими». Со своей страны посол Китая в Сирии Фэн Бяо выразил надежду на то, что сотрудничество между двумя странами продолжится.