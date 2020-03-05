Киев, , 03:29 — REGNUM Принятия новых санкций ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом ждут украинские власти. Об этом 4 марта написал на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

Так, дипломат прокомментировал одобрение комитетом постоянных представителей ЕС продление антироссийских санкций в отношении ряда физических лиц и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал мировое сообщество усилить санкции в отношении России.

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