Дамаск, , 03:58 — REGNUM ПВО Сирии успешно перехватили над провинцией Кунейтра ракеты, выпущенные израильскими самолётами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии.

По данным агентства, атака была произведена 5 марта в 00:30 по местному времени. Сирийские военные источники сообщают, что ракеты, которые были выпущены с израильских истребителей из воздушного пространства Ливана «в направлении центральной зоны», были перехвачены сирийскими ПВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, силы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку с воздуха на сирийский город Хомс. Местные СМИ сообщают, что ПВО смогли сбить все ракеты.

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