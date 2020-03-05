Рабат, , 03:57 — REGNUM В Марроко из-за угрозы коронавируса отменили международный форум Crans Montana, запланированный на 18 — 21 марта в городе Дахла. Об этом 4 марта сообщает агентство MAP.

«Мы, как и многие другие крупные мероприятия, к сожалению, оказались задеты коронавирусом. Форум в Дахле не состоится в марте 2020 года, как планировалось», — приводит агентство заявление основателя и председателя марроканского форума Жан-Поля Картерона.

Как отмечает Картерон, участвовать в шестой ежегодной сессии форума Crans Montana в Марокко было готово «внушительное число высокопоставленных лиц со всего мира».

Созданная в 1986 году неправительственная организация ставит своей задачей развитие прямых контактов между представителями бизнеса, государственными и политическими деятелями различных стран. В первую очередь — представляющими Западную Европу и страны Центральной и Восточной Европы.