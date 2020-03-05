Лондон, , 02:17 — REGNUM Договоренностей о совместной борьбе двух стран против коронавируса достигли в ходе телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 4 марта сообщается на сайте главы британского правительства.

В качестве общих мер, которые обе страны могли бы предпринимать сообща называются: действия по сдерживанию и замедлению вируса, поиски его происхождения и лекарства, а также деятельность по преодолению последствий эпидемии.

Кроме того, участники разговора затронули ситуацию в сирийском Идлибе и способы остановки конфликта в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Эммануэль Макрон отменил несколько поездок и встреч из-за ситуации с коронавирусом во Франции.

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