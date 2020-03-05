Дамаск, , 03:57 — REGNUM Турецкий истребитель F-16, вошедший в воздушное пространство Сирии в районе города Саракиб 3 марта, был обстрелян сирийским подразделением ПВО из зенитной ракетной системы С-200. Об этом сообщает портал Al-Masdar.

Как отмечает портал, поскольку информации о том, что выпущенная по турецкому истребителю ракета попала в цель, не поступало, F-16, скорее всего, смог уклониться от сирийской ракеты и вернуться на турецкую территорию.

4 марта сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 был атакован турецким истребителем F-16 вблизи города Саракиб, но успел совершить противоракетный маневр и уйти от поражения турецкой ракетой «воздух-воздух».

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии возобновились ожесточённые бои за город Саракиб, который боевики атакуют при огневой поддержке турецких военных.

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