Хайкоу, Китай, , 01:40 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Хайнань на юге Китая был исключен из Компартии Китая (КПК) и снят со всех занимаемых должностей в связи с серьезными нарушениями закона и дисциплины, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Чжан Ци являлся членом Постоянного комитета Провинциального комитета Компартии Китая по Хайнани и бывшим секретарем Хайкоуского горкома КПК. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссии инициировали против него расследование, которое показало, что Чжан не смог надлежащим образом и в полной мере имплементировать решения ЦК КПК.

Он также нарушил свод норм и правил поведения члена КПК из восьми пунктов, организовывая роскошные банкеты и отправляясь в дорогостоящие туристические поездки. Кроме того, Чжан искал личной выгоды путем лоббирования интересов третьих лиц в обмен на материальное вознаграждение. То есть занимался взяточничеством. Его дело передано прокуратуре для проведения дальнейшего разбирательства.

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