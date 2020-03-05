Брюссель, , 01:24 — REGNUM Турция и Евросоюз должны продолжать получать взаимные выгоды от соглашения 2016 года о закрытии границ для мигрантов, говорится в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД, экстренное заседание которого завершилось 4 марта в Брюсселе.

«Совет категорически отвергает попытки использования миграционного давления для достижения политических целей. Эта ситуация на внешних границах ЕС совершенно неприемлема», — говорится в документе.

Вместе с тем, в Совете ЕС признали усиление миграционного давления и риски Турции в связи с размещением на её территории 3,7 млн мигрантов и беженцев.

Ранее, напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его не намерена закрывать свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев. Свой отказ он объяснил тем, что «Запад должен разделять груз ответственности за беженцев».

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