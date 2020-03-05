Загреб, , 01:05 — REGNUM Бомбардировки, осуществляемые правительственными силами на территории Сирии, осуждают в НАТО, заявил 4 марта журналистам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы осуждаем неизбирательные бомбардировки, проводимые режимом (президента Башара) Асада и Россией в Сирии», — сказал он после переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Ранее Столтенберг призвал «не спекулировать опасными вещами», говоря о стремлении Турции организовать бесполётную зону над северо-западной частью Сирии.

Читайте также: Генсек НАТО обсудит меры поддержки Турции с военными министрами ЕС

Читайте ранее в этом сюжете: Спекуляция опасными вещами. Генсек НАТО о «бесполетной зоне над Идлибом»