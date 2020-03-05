Загреб, 5 марта 2020, 01:05 — REGNUM Бомбардировки, осуществляемые правительственными силами на территории Сирии, осуждают в НАТО, заявил 4 марта журналистам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы осуждаем неизбирательные бомбардировки, проводимые режимом (президента Башара) Асада и Россией в Сирии», — сказал он после переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Ранее Столтенберг призвал «не спекулировать опасными вещами», говоря о стремлении Турции организовать бесполётную зону над северо-западной частью Сирии.
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