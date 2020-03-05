Киев, , 00:38 — REGNUM Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины». Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки разработаны для реализации оборонной реформы и введения на Украине новой системы руководства и управления силами обороны для установления соответствия Вооруженных сил Украины стандартам НАТО. Предполагается, что эти изменения будут реализованы уже в 2020 году.

За внесение изменений в закон 4 марта проголосовали 292 депутата Верховнойрады при 226 необходимых.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре может назначить нового главу представительства Украины при НАТО.