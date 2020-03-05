Кишинёв, , 00:11 — REGNUM Партия социалистов Молдавии и Демпартия начали переговоры о создании коалиции и переформатировании правительства. Как передает ИА REGNUM, начать переговоры на этот счет предложили социалисты, и демократы согласились.

В Партии социалистов заявили, что Демпартия — единственная парламентская партия, открытая к диалогу о коалиции, в то время как блок ACUM отказался от сотрудничества. Коалиция, по мнению социалистов, необходима, чтобы избежать досрочных парламентских выборов, обеспечить стабильность в стране, поддержку правительству и реализацию социальных проектов.

«Люди должны знать, что мы собираемся делать дальше. Мы не можем держать в неведении. Мы должны сказать, собираемся ли мы официально создавать коалицию или объявим досрочные выборы», — заявил президент Молдавии и неформальны лидер социалистов Игорь Додон. При этим социалисты, по его словам, не боятся досрочных выборов, но постараются их избежать.

Лидер Демпартии Павел Филип заявил по итогам заседания политического совета партии, что демократы согласны на переговоры с Партией социалистов и делегируют своих представителей для такого диалога. При этом он подчеркнул, что Демпартия «проевропейская партия, поэтому приоритетами в переговорах будет европейский путь и внешняя политика, ориентированная на Запад, хорошие отношения с Румынией и Украиной, территориальная целостность страны и безопасность государства».

Депутат от оппозиционной Платформы DA Василий Нэстасе в свою очередь назвал «переговоры» фарсом, а Демпартия и Партия социалистов, по его словам, уже договорились отдать демократам должности в минобороны, МИД, Минобразования, Минэкономики и еще ряде госучреждений.

Таким образом сфера обороны и внешней политики переходят в зону ответственности прозападной Демократической партии, которой до отстранения от власти руководил олигарх Владимир Плахотнюк и которая проводила жесткий антироссийский курс.

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