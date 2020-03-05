Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Спикер латвийского парламента Инара Мурниеце, вместе со своими коллегами, главами парламентом Польши, Литвы и депутатами Эстонии в Вашингтоне встретились с председателем Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, пишет портал diena.lv.

В ходе встречи глава латвийского Сейма традиционно поблагодарила США за оказываемую поддержку, особенно в сфере гарантий безопасности и заявила, что роль США в регионе неоценима.

Мурниеце сказала, что Латвия высоко ценит роль Конгресса США в укрепление военной инфраструктуры Прибалтики. Инара Мурниеце заверила, что траты Латвии на оборону будут не менее 2% от ВВП, и что страна чувствует свою ответственность перед НАТО за безопасность восточной границы блока. Как выразилась Инара Мурниеце в разговоре с Ненси Пелоси:

«Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, пренебрегая разумными оборонительными требованиями»

Инара Мурниеце известна в Латвии своим крайне агрессивным национализмом и враждебными высказываниями в адрес русских граждан и жителей Латвии и соседней России. Она последовательно проводит в жизнь политику ассимиляции. Визит Мурниеце в США продлится до 6 марта.