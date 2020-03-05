Анкара, , 00:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщает 4 марта пресс-служба турецкого президента.

По утверждению Анкары, в ходе переговоров обсуждались ситуация с беженцами и обстановка на северо-западе Сирии.

Напомним, в срийском Идлибе Турция прямо выступила в боевых действиях на стороне террористов, одновременно заявляя, что защищает там «мирных жителей», которые бегут от «сирийского режима» в страны ЕС.

При этом власти Турции организовали массовую доставку беженцев на границу с Грецией, где уже начались столкновения с пограничниками и военными.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве должна пройти встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, на которой турецкий президент хочет добиться остановки сирийского наступления на террористов.

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