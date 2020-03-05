Рига, , 00:02 — REGNUM Государственная полиция Латвии заявила о готовности обеспечить общественный порядок и безопасность на время акций протеста жителей в отношении региональной реформы, которые пройдут завтра, 5-го марта, пишет портал tvnet.lv.

Предполагается, что завтра с 7:30 утра до 11:99 по главным дорогам Латвии Рига-Вентспилс (А10), Рига-Таллин (А1) на участке Рига, Балтэзерс, а также у границы с Эстонией в Айнажи в направлении Скулте, в Саулкрасты, на шоссе Рига — Елгава (А8) в направлении Элеи, на въезде в Елгаву будет медленно передвигаться сельскохозяйственный и другой крупногабаритный грузовой транспорт, затрудняя движение.

Таким образом на местах хотят остановить запланированную правительством региональную реформу, которая предусматривает тотальное сокращение числа административных единиц Латвии со 199 до 39, и депутатских мест в местные органы власти. Некоторые города, в том числе Елгава, могут лишиться статуса города республиканского значения. Латвийская региональная реформа, как сообщало ИА REGNUM, вызвала критику европейских экспертов, указавших на нарушение правительством Латвии Европейской Хартии местного самоуправления, подразумевающей согласование подобных реформ с местными жителями. Латвийская реформа не была обсуждена на региональном уровне и навязывается административно и политической волей нынешнего кабинета.