Тегеран, , 23:59 — REGNUM Только астанинский процесс способствует снижению уровня насилия в Сирии, считают в Тегеране, сообщает 4 марта IRNA.

По словам иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, только астанинский процесс позволил добиться урегулирования ситуации в Сирии.

Однако, хоть этот процесс и эффективен, в свете новых событий нужно провести ещё одну встречу в рамках астанинского формата. Переговоры не нужно затягивать, отмечает иранский дипломат.

Зариф «Настала очередь Ирана выступить принимающей стороной для проведения заседания лидеров стран — гарантов астанинского процесса».

Напомним, в ходе телефонных переговоров Зарифа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым главы МИД обсуждали, в том числе, сирийское урегулирование в контексте договорённостей стран-гарантов астанинского формата.

Астанинский формат — это дипломатическое и политическое сотрудничество России, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии с целью прекратить войну в этой стране.

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