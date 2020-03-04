Киев, , 23:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко, после того как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.

Напомним, что сегодня, 4 марта, Верховная рада по просьбе Зеленского отправила в отставку кабинет министров Алексея Гончарука и утвердила состав нового кабинета во главе с Денисом Шмыгалем.

Провести смену кабинета столь оперативно Зеленскому удалось благодаря большинству в Верховной раде у пропрезидентской партии «Слуга народа».

Оппозиция могла лишь высказаться во время процедуры, но не повлиять на нее. Член фракции «Европейской солидарности», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, депутат Гончаренко произнес с трибуны «пламенную» речь о том, что это Зеленский и его команда виноваты во всех бедах Украины — экономических и не только, а также в том, что члены «Слуги народа» получают «зарплату в конвертах», и вообще кругом процветает коррупция и кумовство.

Телеканал «Украина 112» показала кадры, на которых видно, как Зеленский после заседания подошел поговорить с Гончаренко. Депутат протянул Зеленскому руку, однако тот от рукопожатия отказался.

«Никогда не переходите на личности», — приводит слова Зеленского в адрес Гончаренко издание «Украинская правда».