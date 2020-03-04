Каир, , 23:45 — REGNUM Турция дестабилизирует ситуацию в Ливии и Сирии и поддерживает террористов, действующих на территории этих стран, заявил 4 марта глава МИД Египта Самех Шукри на встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ).

По его мнению, из-за военного вмешательства Турции обострился кризис в Ливии, а переброска туда Анкарой «нескольких тысяч иностранных боевиков-террористов» стала новым препятствием для мирного урегулирования в Ливии.

Кроме того, Самех Шукри подчеркнул, что в Сирии Турция нарушила «суверенитет братской арабской страны» и оказывает прямую поддержку организациям, включенным в список террористических структур, составленный Совбезом ООН.

Наряду с этим, отметил глава МИД Египта, Анкара использует проблему беженцев для достижения своих политических целей, хотя именно открытое турецкое вмешательство и спровоцировало кризис мигрантов.

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