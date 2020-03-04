Киев, 4 марта 2020, 23:26 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.
Об этом он заявил 4 марта в ходе отчётного выступления в парламенте.
В частности, Аваков сообщил, что нацполиция Украины может считаться самым крупным владельцем наркотиков в стране.
По его словам, конфискованные несколько тонн марихуаны, героина, кокаина, гашиша и прочих веществ можно «реализовать в пользу госбюджета и украинской медицины».
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на Украине сменился кабинет министров и глава правительства. При этом Аваков сохранил пост главы МВД.
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