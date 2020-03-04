Екатеринбург, , 23:20 — REGNUM Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко опасается увольнения из-за внутриполитических разборок в городе. Об этом Кравченко заявил журналистам.

Чиновник сообщил интернет-газете Znak, что в последнее время городские власти «выпячивают» недостатки в Орджоникидзевском районе.

«Я связываю это только с одним: есть противостояние между главой Екатеринбурга и председателем думы Игорем Володиным», — сказал глава района.

Кравченко напомнил, что именно Володин рекомендовал его на должность. Уходить с поста добровольно чиновник не собирается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Октябрьского района Роман Рудометов был уволен градоначальником Александром Высокинским. По итогу объезда мэр высказал неудовлетворение работой чиновника.