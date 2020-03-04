Киев, , 23:09 — REGNUM Верховная рада Украины приняла законопроект, который разрешает допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях. Голосование состоялось сегодня, 4 марта.

За законопроект проголосовали 289 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь законопроект должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что данный законопроект попросил принять Раду сам Зеленский, для того чтобы на Украине в 2020 году состоялся ряд военных учений со странами НАТО и иными странами. Так, на Украине в 2020 году запланирован ряд украино-американских учений Rapid Trident-2020, Sea Breeze-2020, украино-румынские учения Riverine-2020, украино-молдавские учения «Юг — 2020» и украино-британские учения Warrior Watcher-2020.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинское законодательство запрещает нахождение на территории страны любых военных формирований иностранных государств. Поэтому каждый раз проведение военных учений с участием иностранных войск требует на Украине принятия отдельного закона.