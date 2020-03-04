Владимир, , 23:09 — REGNUM Во Владимирской области началась подготовку ко Всероссийскому дню голосования, который намечен на 22 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Темой голосования станут поправки к Конституции Российской Федерации. Власти региона содействуют областной Избирательной комиссии. Территориальные избирательные комиссии обеспечат помещениями, транспортом и техникой.

Во Владимирской области будет работать 982 избирательных участка. Также будет работать система «Мобильный избиратель», с помощью которой можно проголосовать на любом участке, если подать заявление. Также обсуждается организация досрочного голосования для избирателей, которые не смогут прийти на участок 22 апреля из-за отпуска, командировки, выполнения государственных и общественных обязанностей или по состоянию здоровья.