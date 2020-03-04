Екатеринбург, , 23:18 — REGNUM Экс-замглавы Екатеринбурга Евгений Архипов стал заместителем директора управления капитального строительства Свердловской области. Информацию подтверждают в управлении.

Как сообщает интернет-газета Znak, чиновник уже вышел на работу. Архипова ранее представили коллективу.

Чиновник работал с марта 2017 года по октябрь 2018 года вице-мэром Екатеринбурга по благоустройству. До этого он возглавлял Ленинский район города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге уволили главу Октябрьского района Романа Рудометова. Мэра Александра Высокинского не устроило, как в районе была организована уборка снега.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга уволит главу района из-за неубранного снега