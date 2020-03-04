Киев, , 22:57 — REGNUM Верховная рада Украины на внеочередном заседании рассмотрит вопрос о вынесении недоверия генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, заседание состоится в четверг, 5 марта. Его начало запланировано на 18:30 по местному времени (19:30 мск).

Напомним, сегодня первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил журналистам о начале сбора подписей в Верховной раде за проведение внеочередной сессии для обсуждения вопроса о недоверии Руслану Рябошапке.

Ранее во фракции «Слуга народа» заявляли о неэффективности работы генерального прокурора и наличии у парламента вопросов к нему, а также анонсировал «весенние посадки» коррупционеров, которые обещал президент Владимир Зеленский.

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