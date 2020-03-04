Загреб, , 22:56 — REGNUM «Не спекулировать опасными вещами» попросил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о призыве Турции организовать бесполётную зону над северо-западной частью Сирии.

Об этом генсек НАТО сообщил журналистам 4 марта во время трансляции пресс-конференции на сайте НАТО.

«Очень опасная спекуляция. Прежде всего, нужно политическое, а не военное решение, которое позволит продвинуться вперед. Если я буду спекулировать этим вопросом, это породит ещё большую неопределенность перспектив. Поэтому я всем предлагаю не спекулировать», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция призвала страны ЕС и НАТО объявить бесполетную зону над сирийской провинцией Идлиб для «защиты гражданского населения Сирии». Об этом Анкара попросила после того, как её вооружённые силы вступили в бой на стороне террористов, действующих на сирийской территории.

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