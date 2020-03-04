Вашингтон, , 22:17 — REGNUM На борьбу с вирусом COVID-19 американский Конгресс выделит $8,3 млрд, сообщает 4 марта Reuters.

Голосование по соответствующему законопроекту, вероятно, состоится 4 марта. На следующий день его рассмотрит Сенат, а президент Штатов должен подписать его до конца недели.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 3 марта заявил, что хоть и просил у Конгресса два с половиной миллиарда долларов на борьбу с новым вирусом, но рассчитывает на значительно большие деньги.

Средства будут направлены в регионы, а также на создание противовирусной вакцины.

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