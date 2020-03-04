Йошкар-Ола, , 22:12 — REGNUM Министр социального развития Марий Эл Ольга Фёдорова 4 марта покинула свой пост. Соответствующий документ подписал глава республики Александр Евстифеев.

В указе говорится, что министр освобожден от должности по собственной инициативе в соответствии с пунктом 3. ч.1 ст. 77 Трудового кодекса РФ («Увольнение по инициативе работника»).

Временно исполняющим обязанности министра назначен Андрей Компаниец, который ранее являлся заместителем главы ведомства.

ИА REGNUM напоминает, Фёдорова возглавила министерство в ноябре 2017 года.