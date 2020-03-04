Анкара, , 22:12 — REGNUM Турция рассчитывает, что итогом переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана станет перемирие в Идлибе, заявил 4 арта журналистам пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

По его словам, такое перемирие позволит также решить и проблему беженцев, пытающихся прорваться в страны ЕС.

«У нас с Россией разносторонние отношения. Мы обсудим, что можно предпринять для обеспечения перемирия», — сказал пресс-секретарь турецкого президента.

«Нужно добиться решения не военным, а дипломатическим путем», — добавил Ибрагим Калын.

Напомним, встреча Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным должна состояться 5 марта в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Сирии турецкие войска ведут боевые действия против сирийской армии, выступая на стороне террористических группировок.

На сегодняшний день минобороны Турции официально признало гибель в Сирии более 50 турецких военных.

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