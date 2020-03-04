Казань, , 22:09 — REGNUM Муфтий Татарии, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин пояснил свою критику поправки в Конституцию о «государствообразующем народе». Об этом сегодня, 4 марта, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что муфтий Татарии выступает против закрепления в Конституции статуса государствообразующего народа за отдельным народом, предвидя за этим «непоправимые последствия».

Самигуллин заявил, что это было его личное высказывание, сделано в рамках дискуссии по поправкам к Конституции и, к сожалению, оно получило слишком разные, в том числе и некорректные, комментарии.

«Если говорить в целом о поправках к конституции, внесенных президентом страны Владимиром Путиным, то многие из них я разделяю и буду голосовать за них», — подчеркнул муфтий. Он особенно подчеркнул, что глава государства Владимир Путин уделяет большое внимание возрождению духовности, поддержке инициатив традиционных конфессий.

Что касается «государствообразущего народа», но Самигуллин просто выразил свое сомнение относительно предлагаемой формулировки.

«Особый статус русского языка как государственного, безусловно, должен быть. Должно ли государство выражать и отстаивать интересы русского народа — конечно, должно, так как это большинство населения нашей страны», — подчеркнул муфтий.

В связи с этим от предложил свою формулировку тезиса в Конституции о народе.

«Выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа», — предложил Самигуллин свой вариант тезиса о народе в Конституции.

Он еще раз подчеркнул, что высказал лишь свое частное мнение в рамках той дискуссии, которую предложил президент России Владимир Путин. Эта дискуссия отражает тот факт, что почти все в ней участвующие радеют за процветание Отечества.