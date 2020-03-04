* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Благодарность за помощь в соглашении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразил американский президент Дональд Трамп эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани, сообщает 4 марта пресс-служба Белого дома.

В американской администрации уточнили, что между Трампом и Аль Тани 4 марта состоялись телефонные переговоры.

Оба участника диалога высказали убеждение, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны и дальше снижать уровень насилия в Афганистане, а также должны пойти на переговоры с афганским правительством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, меморандум о мире был подписан Штатами и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 февраля в столице Катара. Это соглашение позволяет американцам начать выводить войска из Афганистана.

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