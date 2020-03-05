Тегеран, , 07:37 — REGNUM 4 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил перед журналистами, что астанинский мирный процесс является единственным механизмом, который сможет улучшить обстановку в Сирии и поспособствовать стабильности и безопасности как в стране, так и в регионе в целом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр отметил, что астанинский саммит должен быть проведен на самом высоком уровне как можно скорее. Ссылаясь на предложение президента Ирана Хасана Рухани своему российскому коллеге Владимиру Путину о проведении саммита в Астане, Зариф подчеркнул, что теперь очередь Ирана стать страной-хозяйкой проведения данного мероприятия.

Кроме того, Зариф провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым с целью обсуждения последних событий в сирийском Идлибе. В ходе телефонной беседы стороны также рассмотрели вопросы астанинского мирного процесса, а также взаимные торговые связи.

Ранее президент Хасан Рухани в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным охарактеризовал ситуацию в Идлибе как тревожную, заявив, что договоренности астанинского мирного процесса должны быть выполнены как можно скорее, чтобы в регионе восстановились мир и безопасность.