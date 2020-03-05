Тегеран, , 07:42 — REGNUM Постоянный представитель Ирана при офисе ООН в Женеве Эсмаил Багаи Хамане встретился и провел переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебреисусом в швейцарской столице. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 4 марта.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по стратегическому плану Ирана по борьбе с коронавирусом, официально известным как COVID-19, подчеркнув необходимость международного сотрудничества в борьбе с этим заболеванием. В ходе переговоров Багаи Хамане высоко оценил помощь Всемирной организации здравоохранения иранскому народу.

После встречи Тедрос Аданом написал у себя в «Твиттере»: «Спасибо за плодотворную дискуссию Багаи Хамане. ВОЗ признательна за принятое вами обязательство остановить вспышку болезни #COVID19 и будет продолжать оказывать необходимую поддержку. Вместе мы сможем победить #коронавирус и спасти жизни многих».

По состоянию на среду число погибших в результате вспышки коронавируса в Иране возросло до 92 с 2922 подтвержденными случаями.