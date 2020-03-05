Тегеран, , 07:40 — REGNUM 4 марта президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани заявил, что стране удастся в кратчайшие сроки взять под контроль вспышку нового коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Я обещаю нашим дорогим согражданам, что, основываясь на опыте и решимости наших врачей и медсестер, мы преодолеем эту проблему с минимальными жертвами в кратчайшие сроки», — подчеркнул Роухани на заседании Кабинета министров. Он также высоко оценил усилия, прилагаемые медицинским персоналом по всей стране для сдерживания вируса.

Президент также осудил врагов государства, которые используют вспышку болезни, чтобы нарушить мир и доверие людей, публикуя фальшивые новости и заявления о состоянии болезни в Иране. «Когда мы почувствовали проникновение вируса в страну, Министерству здравоохранения было поручено постоянно информировать людей со статистикой и данными», — сообщил Роухани.

Президент также резко отреагировал на заявления Вашингтона о готовности помочь Ирану в борьбе со вспышкой заболевания. «К сожалению, те, кто ввел беспрецедентные санкции и совершил самые жестокие акты против иранской нации за последние два года, теперь носят маску сочувствия, заявляя, что они стремятся помочь. Если вы честны, то хотя бы снимите санкции; это будет первым шагом», — заявил глава государства.

Согласно последним сообщениям, число случаев заболевания коронавирусом в Иране достигло 2822, число погибших возросло до 92.