4 марта 2020 | Время чтения 4 мин

В условиях санкций со стороны США большое значение приобретает то, чем и как Россия может реально ответить на непомерные американские амбиции. Одним из крайних видов контрсанкций считается возможность запрета поставки в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181, которыми оборудуются ракеты Atlas и Antaris. Они используются для вывода на орбиту американских спутников-шпионов. Однако этого рычага у нашей страны может в нужный момент не оказаться. Да и продать Турции свои двигатели мы точно не сможем

Дмитрий Ефимов, , 21:30 — REGNUM В феврале этого года исследовательская служба Конгресса США сообщила, что ВВС США предвидят ряд серьёзных проблем, связанных с отказом от российских двигателей и переходом к конкурентному рынку космических запусков. Этот вывод подтвердила покупка США еще четырех двигателей РД-181 (это «половинки» РД-180), о которой стало известно 1 марта.

Космодромы СССР и России

Вроде вот готовый рычаг в случае обострения санкционной обстановки, но не всё так просто.

В 2002 году НПО «Энергомаш» продал США лицензию на производство двигателя РД-180 на 20 лет по соглашению №643/07557935/980−1005−02 от 27 сентября. Это было сделано по согласованию с Минобороны, Минэкономразвития, Федеральным космическим агентством и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России. В результате сделки с совместным российско-американским предприятием RD AMROSS, Llc («Pratt & Whitney» и НПО «Энергомаш») тонны конструкторской и технической документации по этому двигателю уплыли за океан. Эта фирма представляла интересы United Launch Alliance (ULA) — производителя ракет Atlas V, которое тоже было совместным, но уже американским: в него вошли крупнейшие игроки в космической промышленности США —Lockheed Martin Space Systems и Boeing Defense, Space & Security. Им тогда еще обзавидовался Илон Маск со своей ракетой SpaseX, сказав, что «конструкция и дизайн русского двигателя выше всяких похвал».

Стоит помнить, что именно благодаря этому соглашению с США Россия все-таки смогла сохранить свою космическую промышленность и получила хоть какие-то инвестиции. Именно так, денег хватало лишь на поддержание производства на минимальном уровне, но заказ на 101 двигатель РД-180 за 1 фиксированный миллиард в долларах грел души электромашевцев. Первый двигатель был отправлен в американский Денвер в 2000 году, а Atlas V ушел в небо еще через два года. «Энергомаш» тем временем выживал. В 2008—2009 годах его чистый убыток от поставок двигателей РД-180 в США составил 880 миллионов рублей — почти 68% всех потерь компании. А Счётная палата России выявила, что двигатели продавались только за половину затрат на их производство.

Обладающая лицензией на производство РД-180 в США, Pratt & Whitney планировала начать его в 2008 году, но этого не случилось. Был перенесен и следующий срок — связанный с первым военным запуском Atlas V в 2012 году. Кстати, в соответствии с еще одним соглашением, подписанным между «Электромашем» и RD AMROSS, всё время с 2002 года предприятие не могло продавать двигатель РД-180 без согласия американской стороны как в России, так и на международной арене. Продажи разрешались только на «исключительной территории», к которой, как не трудно догадаться, относилась территория США. Так рынок сбыта РД-180 оказался полностью монополизирован американскими партнерами. Кабала для НПО «Энергомаш» должна была кончиться только в 2022 году.

Однако в дело вмешался фактор форс-мажора. В 2014 Крым вернулся в родную гавань и США ввели против России санкции. В 2015 году Конгресс США хотел вообще отказаться от закупок российского двигателя, но его остановили представители Пентагона и Ленгли. Заместитель министра обороны США Френк Кендалл тогда заявил: «Для того чтобы отказаться от РД-180, нам нужно будет израсходовать из нашего бюджета более одного миллиарда долларов, и я думаю, что это не очень хороший вариант». Так он назвал собственное производство двигателей. Продолжать покупать их у России для американского налогоплательщика было бы гораздо дешевле.

Поэтому уже в 2016 году Сенат США согласовал закупку 18 ракетных двигателей до 2022 года. Но вернемся в 2015 год. Именно тогда лицензионное соглашение и соглашение по ограничению сбыта были продлены до 2030 года, однако это было сделано несколько противозаконно — без необходимых согласований с акционерами и ответственными государственными органами. В результате американцы в лице установленного кадрового сотрудника ЦРУ президента RD AMROSS Парсон за абсолютно даром получили возможность не только производить в США РД-180, но и налагать запрет на его продажи России на всю первую треть XXI века. Кто-то говорил и о личной заинтересованности в этом и гражданина России, входившего в совет директоров как НПО, так и СП.

После смены в 2016 году руководства в РКК «Энергия» и НПО «Энергомаш» этими событиями заинтересовалась 2-я Прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области. Однако виновные в экономическом ущербе, нанесенном государству в «космическом размере» так и не были найдены, а тем более не привлечены к ответственности. Но самое главное то, что Россия до сих пор лишена возможности продавать лучший двигатель в мире — РД-180, и об этом вряд ли знает наш президент.

Поэтому и санкции по этой линии против американцев невозможны. Не зря же еще в 2015 году вице-премьер Дмитрий Рогозин фактически раскрыл тайну: «Мы могли бы сейчас перекрыть поставку реактивных двигателей РД-180 для американских ракет. Мы обсуждали этот вопрос, не скрою, я собирал наших специалистов несколько раз. Подумали — зачем?».

Р.S. 5 марта президент России Владимир Путин встречается с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Интересно, что будет, если наш восточный партнер попросит Владимира Владимировича, к примеру, продать несколько двигателей для ракет, выводящих на орбиту мирные турецкие спутники?