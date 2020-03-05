5 марта 2020 | Время чтения 18 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Российские регионы Иван Шилов © ИА REGNUM

События февраля вновь подчеркивают курс Центра на более жесткий контроль за деятельностью региональных властей и реализацией федеральных программ на местах, что в перспективе может дополнительно способствовать более интенсивному кадровому обновлению на этом уровне.

Показательно, во-первых, более пристальное внимание Центра к разработке планов развития конкретных регионов. Первые две рабочие поездки Михаила Мишустина в регионы в статусе премьера (в Новгородскую и Курганскую области) сопровождались проведением совещаний по вопросам социально-экономического развития этих территорий. Такой подход предполагает и более пристальное внимание к работе региональных властей, причем в немалой степени — в зоне ответственности чиновников социального блока (вспомним посещение премьером больницы скорой помощи в Кургане). Насколько можно судить по акцентам в ходе мероприятий с участием Владимира Путина и руководства правительства, среди приоритетов Центра в региональной политике можно выделить развитие первичного звена системы здравоохранения, а также реализацию проектов в строительной отрасли.

Во-вторых, разработка дополнительных мер против нецелевого использования средств, выделяемых на реализацию нацпроектов, а также существенная корректировка системы госзакупок. Оба вопроса поднимались в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Работа Центра на этом направлении может серьезно повлиять на внутриэлитный баланс в ряде регионов, особенно учитывая, что премьер попросил «Генеральную прокуратуру, МВД и ФСБ сразу организовывать соответствующие проверки на объектах нацпроектов». На февральском заседании коллегии ФСБ Владимир Путин призвал правоохранительные органы к «более активной антикоррупционной работе». Вероятно, наиболее резонансные результаты таких проверок коснутся очагов наибольшего влияния старых региональных и муниципальных элит — в том числе в регионах, в данный момент или до недавнего времени руководимых губернаторами с наибольшим стажем работы в должности.

В-третьих, этот курс Центра согласуется и с предвыборной стратегией «Единой России». Можно отметить решение о замене первых заместителей глав исполкомов региональных отделений «Единой России» на политтехнологов, которые займут свои места по итогам конкурса, проводимого ЦИК партии. Это также вписывается в курс на ограничение влияния старых региональных элит и в итоге может способствовать более активной работе с новыми кадрами на местах в преддверии парламентских выборов.

Эти тенденции создают карьерные возможности для региональных управленческих кадров с опытом работы на федеральном уровне или тесно связанным с федеральными корпорациями и ведомствами. Показателен выбор Центром кандидатов на должности врио глав регионов, получивших назначения в конце января — феврале 2020 года. Это региональные кадры с опытом работы на федеральном уровне (Олег Николаев в Чувашии и Дмитрий Махонин в Пермском крае), а также управленец, перешедший на пост врио губернатора с поста мэра города присутствия Росатома (Владислав Шапша в Калужской области). Все трое ранее получили опыт публичной политической деятельности, но конкретные примеры говорят не об отказе от работы с ярко выраженными управленцами-«технократами» без подобного опыта, а о сохранении дифференцированного подхода Кремля к подбору региональных кадров.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Основными тенденциями, характеризующими отношения между группами региональных элит в феврале 2020 года, стали продолжающиеся шаги по укреплению собственного влияния на муниципальном уровне со стороны губернаторов, избранных в 2019 году, а также изменение баланса сил в регионах, затронутых новыми ротациями в губернаторском корпусе.

Одним из резонансных сюжетов, касающихся регионов, где замена губернаторов произошла в 2018—2019 годах, стала смена главы администрации Астрахани. В сентябре 2020 года в этом муниципальном образовании должны пройти выборы в городскую думу. После отставки предыдущего главы городской администрации Радика Харисова гордума, вопреки позиции региональных властей, поддержала назначение на пост врио сити-менеджера Эльвиры Мурадхановой, но затем согласилась поддержать изначально продвигаемую командой губернатора кандидатуру Марии Пермяковой. Вероятно, теперь логично ожидать обновления состава городской думы по итогам выборов, причем первые шаги для реализации такого сценария могут быть сделаны уже на этапе проведения праймериз «Единой России». Ряд экспертов и местных информационных ресурсов связывают разрешение этой конфликтной ситуации с усилиями в том числе федерального руководства правящей партии. Это еще раз говорит о повышении роли «Единой России» в проведении региональной политики Центра и в качестве влиятельного института для обеспечения политической стабильности в регионах, в том числе на фоне масштабных ротаций последних лет в губернаторском корпусе.

Мария Пермякова Astrgorod.ru

Среди регионов, затронутых кадровыми ротациями в губернаторском корпусе, наиболее масштабные перестановки прошли в правительстве Чувашии, что связано прежде всего с обстоятельствами отставки прежнего руководителя республики Михаила Игнатьева. Уход с должности «в связи с утратой доверия» сделал крайне неустойчивым положение команды предыдущего руководителя этого субъекта Федерации и групп влияния, ориентировавшихся на близкое сотрудничество с ним. Отставка прокурора Чувашии Василия Пословского в соответствии с Указом президента свидетельствует о том, что кадровые перестановки в республике связаны не только с целями внутриэлитной группы, к которой принадлежит врио главы региона Олег Николаев, но и с курсом Центра на серьезное кадровое обновление и, возможно, масштабную проверку деятельности прежнего руководства региональных ведомств. Как показывает опыт других регионов (в том числе входящих в Приволжский федеральный округ), где ранее проходили отставки губернаторов с большим стажем работы, довольно часто наиболее плотные проверки такого рода касаются строительной отрасли и распределения земель под застройку.

Относительно стабильная политическая обстановка в Калужской области в перспективе ближайших месяцев также создает возможности для постепенных кадровых ротаций, хотя, вероятно, и проходящих в более спокойном режиме. Пока весьма вероятным сценарием для этого региона остается сохранение на своих постах, по крайней мере, части чиновников, работавших в руководстве субъекта Федерации в период губернаторства Анатолия Артамонова, — возможно, с более активным включением в региональное правительство управленцев с опытом работы в других частях страны.

Вероятно, достаточно осторожным на первом этапе будет подход к формированию правительства Пермского края, характеризующегося наиболее сложной внутриэлитной конфигурацией. Очевидно, что достаточно заметной будет роль местных кадров в руководстве региона. Назначение куратором избирательной кампании в этом субъекте от «Единой России» хорошо укорененного в среде краевых элит депутата Госдумы Дмитрия Скриванова свидетельствует о намерении Центра работать с местными влиятельными игроками при формировании новой конфигурации власти на этой территории.

Дмитрий Скриванов Dum.gov

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Меры федеральных властей в сфере поддержки регионов, сталкивающихся с социально-экономическими проблемами, подготовка к единому дню голосования и антикоррупционные процессы входят в число факторов, влиявших на позиции представителей губернаторского корпуса в феврале 2020 года.

Входят в число фигурантов рейтинга назначенные на свои должности в конце января — феврале 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев (56-е место), врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин (57-е место), врио главы Калужской области Владислав Шапша (71-е место).

После визита главы правительства Михаила Мишустина в Новгородскую область и проведения совещания по социально-экономическому развитию региона переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор этого субъекта Федерации Андрей Никитин (с 21-го на 20-е место). Усиливается влияние губернатора Челябинской области Алексея Текслера (с 19-го на 18-е место), направившего в федеральный центр предложение по реализации программы комплексного развития моногородов.

Жесткая критика состояния больницы скорой помощи в административном центре Курганской области, высказанная премьером после визита в этот регион, становится негативным информационным поводом для губернатора Вадима Шумкова (с 56-го на 63-е место). При этом продолжается восходящий тренд для врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (с 60-го на 51-е место) — вероятно, после распоряжения главы правительства выделить около 3 млрд рублей на обеспечение жильем и капитальный ремонт домов, пострадавших от наводнения в регионе.

Игорь Кобзев Kremlin.ru

Укрепляются позиции руководителей ряда регионов, которые должны получить федеральную бюджетную поддержку для решения социально-экономических проблем: главы Карелии Артура Парфенчикова (с 49-го на 44-е место), главы Адыгеи Мурата Кумпилова (с 63-го на 61-е место), главы Марий Эл Александра Евстифеева (с 79-го на 73-е место).

После решения о том, что курировать губернаторскую кампанию в Севастополе будет секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, укрепляются позиции врио главы региона Михаила Развожаева (с 35-го на 32-е место). Очевидно, вследствие перехода к полностью мажоритарной системе выборов в горсовет административного центра региона усиливается влияние губернатора Новосибирской области Андрея Травникова (с 52-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием). Укрепляются позиции главы Брянской области Александра Богомаза (с 57-го на 54-е место) — в том числе после визита главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, назвавшей «позитивные итоги» развития региона «результатом работы губернатора и его команды». При этом продолжается нисходящий тренд для губернатора Архангельской области Игоря Орлова (с 77-го на 81-е место).

Игорь Орлов Kremlin.ru

На фоне задержания директора филиала федеральной кадастровой палаты и бывшего руководителя окружного управления Росреестра покидает группу с очень сильным влиянием губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (с 17-го на 21-е место). На фоне задержания начальника управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края ослабевает влияние главы региона Вениамина Кондратьева (с 28-го на 34-е место). После задержания по подозрению в получении взятки руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области» теряет позиции глава региона Василий Орлов (с 74-го на 77-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в январе Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,83 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,15 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 3 3 6,48 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 4 4 6,43 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 5 6 6,38 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 6 5 6,06 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 7 7 5,90 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 8 8 5,65 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 9 9 5,63 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 10 10 5,58 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 11 11 5,53 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 12 12 5,51 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 13 14 5,41 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 14 15 5,40 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 15 13 5,37 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 16 16 5,32 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 17 18 5,31 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 18 19 5,29 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 19 20 5,27 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 20 21 5,22 Сильное влияние Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 21 17 5,21 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 22 22 5,20 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 23 24 5,18 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 24 25 5,16 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 25 27 5,13 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 26 23 5,11 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 27 32 5,10 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 28 29 5,08 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 29 31 5,05 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 30 26 5,00 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 31 30 4,95 Развожаев Михаил Владимирович И.о. губернатора города Севастополя 32 35 4,92 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 33 37 4,90 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 34 28 4,88 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 35 33 4,83 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 36 39 4,80 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 37 34 4,77 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 38 36 4,76 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 39 38 4,74 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 40 42 4,73 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 41 43 4,70 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 42 41 4,68 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 43 44 4,66 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 44 49 4,61 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 45 46 4,60 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 46 47 4,58 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 47 48 4,57 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 48 50 4,55 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 49 52 4,52 Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО 50 53 4,51 Среднее влияние Кобзев Игорь Иванович И.о. губернатора Иркутской области 51 60 4,50 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 52 51 4,49 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 53 54 4,48 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 54 57 4,47 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 55 55 4,46 Николаев Олег Алексеевич И.о. главы Чувашской Республики 56 - 4,45 Махонин Дмитрий Николаевич И.о. губернатора Пермского края 57 - 4,43 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 58 62 4,42 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 59 58 4,41 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 60 59 4,39 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 61 63 4,38 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 62 61 4,37 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 63 56 4,34 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 64 65 4,32 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 65 64 4,31 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 66 68 4,30 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 67 67 4,29 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 68 66 4,26 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 69 73 4,24 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 70 69 4,22 Шапша Владислав Валерьевич И.о. губернатора Калужской области 71 - 4,20 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 72 76 4,19 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 73 79 4,12 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 74 72 4,10 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия — Алания 75 70 3,95 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 76 71 3,91 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 77 74 3,89 Гольдштейн Ростислав Эрнстович И.о. губернатора Еврейской автономной области 78 75 3,87 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 79 80 3,83 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 80 78 3,81 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 81 77 3,76 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 82 83 3,70 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 83 85 3,47 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 84 81 3,42 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 85 84 3,33

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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