Бишкек, , 20:27 — REGNUM Правительство США пообещало выделить из чрезвычайного резервного фонда Агентства США по международному развитию $37 млн (более 2,45 млрд рублей) для 26 стран, в которых уже возникла вспышка коронавирусной инфекции или имеются высокие риски ее распространения.

Американские власти обещают предоставить эти средства Всемирной организации здравоохранения и другим организациям-партнерам USAID.

Эти деньги в рамках Глобальной программы безопасности в области здравоохранения планируется направить в Казахстан, в Киргизию, в Таджикистан, в Туркмению и в Узбекистан, а также в Монголию, в Афганистан, в Пакистан, в Ирак, в Индонезию, в Непал, на Филиппины, в Таиланд, во Вьетнам, в Лаос, в Бангладеш, в Мьянму, в Камбоджу, в Анголу, в Кению, в Замбию, в Зимбабве, в Нигерию, в Эфиопию и в Южную Африку.