Луганск, 4 марта 2020, 20:02 — REGNUM Целенаправленные помехи создавали ВСУ работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на линии разграничения с ЛНР, сообщили 4 марта в пресс-службе управления Народной милиции Республики.
Уточняется, что это делалось для «сокрытия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения».
Командование оперативно-тактической группировки «Север» попыталось блокировать работу беспилотников ОБСЕ, применив станции радиоэлектронного подавления «Р-934Б» и «Буковель-АД».
Активное применение этих станций было замечено в районах населённых пунктов Софиевка и Крымское.
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