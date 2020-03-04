Анкара, , 19:56 — REGNUM Большой десантный корабль российского Черноморского флота (БДК) «Цезарь Куников» прошёл через пролив Босфор в направлении Средиземного моря, сообщают 4 марта интернет-ресурсы, отслеживающие движение судов через проливы.

Судя по внешнему виду, корабль идёт сильно нагруженным. Напомним, корабли этого типа предназначены для перевозки не только грузов, но и боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта через пролив Босфор в Средиземное море прошёл большой десантный корабль российского Черноморского флота «Новочеркасск», 28 февраля — БДК «Орск», а ещё ранее — фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр».

Читайте ранее в этом сюжете: С начала февраля Турция потеряла в Сирии 56 своих военнослужащих