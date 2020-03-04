Киев, 4 марта 2020, 19:46 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины на заседании 4 марта большинством голосов поддержали назначение Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны. В ходе состоявшегося голосования его кандидатуру поддержал 291 народный депутат при 226 необходимых.
Ранее сегодня украинский парламент одобрил прошение об отставке предыдущего премьер-министра Алексея Гончарука. Автоматически занимаемые посты покинули все члены кабинета министров под его руководством.
Кандидатура Дениса Шмыгаля, который ранее занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий Украины, была внесена президентом страны Владимиром Зеленским.
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