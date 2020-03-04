Таллин, , 19:42 — REGNUM Заявления о том, что у Эстонии есть территориальные претензии к России, идут не из эстонского правительства, пишет 4 марта Postimees.

Эстонский премьер-министр Юри Ратас заявил, что у Таллина «нет никаких территориальных требований» к Москве.

Ратас «Утверждение, что они у нас есть, не является точкой зрения правительства».

По словам эстонского чиновника, Таллину нужен пограничный договор с Москвой, «причем в границах, согласованных в 2014 году».

Напомним, 18 февраля 2014 года Россия и Эстония подписали договор о российско-эстонской границе. Ратификация договора парламентами обеих стран так и не произошла.

В 2019 году глава эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что продвижение с ратификацией договора может состояться лишь при восстановлении границы по Тартускому миру 1920 года, согласно которому Ивангород и часть Печорского района «должны» отойти Эстонии.

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