Анкара, , 19:39 — REGNUM После сообщения о гибели ещё двоих турецких военных в Сирии численность боевых потерь армии Турции после её вмешательства в бои на стороне террористов составила 56 солдат и офицеров.

Об этом свидетельствуют официальные сообщения минобороны Турции о гибели своих военных.

Напомним, семеро турецких военных были убиты 2 февраля, пятеро погибли 10 февраля, двое — 20 февраля, один турецкий военный убит 22 февраля, двух человек армия Турции потеряла убитыми 26 февраля.

Наибольшие единовременные потери турецкие военные понесли 27 февраля, когда потеряли убитыми сразу 33 солдата и офицера.

Позднее, с 29 февраля по 4 марта, минобороны Турции признало гибель ещё шести военных и одного «гражданского служащего».

Стоит отметить, что внутри самой Турции высказываются сомнения в достоверности официальных данных о потерях. Тем не менее другой информации на сегодняшний день нет.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие военные открыто участвуют в боевых действиях на стороне джихадистов и террористов, захвативших часть территории Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Турции сообщило о своих новых потерях в Сирии

Читайте развитие сюжета: Через пролив Босфор в Сирию прошёл десантный корабль «Цезарь Куников»