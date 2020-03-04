Ашхабад, , 19:29 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проводит в столице Туркмении семинар, посвященный проблемам взаимодействия туркменских госучреждений со средствами массовой информации, передает «Turkmenistan.ru».

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В мероприятии участвуют представители республиканского парламента, министерств и ведомств, госкомитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, государственных и независимых СМИ, а также эксперты из Великобритании и Польши.

Участники тренинга обсуждают вопросы, касающиеся роли пресс-служб в цифровую эпоху, использование интернета для информирования общественности, особенности коммуникационных стратегий госорганов и другие темы.

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