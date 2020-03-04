Украина, , 19:23 — REGNUM Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

За кандидатуру Шмыгаля проголосовал 291 депутат при 226 необходимых.

Наибольшее количество голосов дала фракция «Слуга народа» — 242, остальные фракции от поддержки Шмыгаля воздержались. Также свои голоса за его кандидатуру отдал ряд внефракционных депутатов и несколько депутатских групп.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Рада уволила правительство Алексея Гончарука.