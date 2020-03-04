Анкара, , 19:22 — REGNUM На территории Сирии погибли ещё двое военнослужащих ВС Турции, сообщает 4 марта пресс-служба турецкого военного ведомства.

Минобороны Турции в очередной раз утверждает, что турецкие военные погибли от ударов «сирийского режима», когда «защищали мирных жителей Идлиба».

Таким образом, с начала февраля минобороны Турции официально признало гибель 56 своих военнослужащих на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 был атакован истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС Турции над северо-западной частью Сирии.

Напомним, турецкие военные на северо-западе Сирии воюют на стороне джихадистов и террористических группировок.

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