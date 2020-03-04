Саракиб, Сирия, , 19:10 — REGNUM Сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 подвергся атаке истребителя F-16 Fighting Falcon ВВс Турции над северо-западной частью Сирии, сообщают 4 марта арабские СМИ.

По предварительным данным, турецкий F-16 Fighting Falcon атаковал сирийский самолёт ракетами класса «воздух-воздух» недалеко от города Саракиб.

Сирийский лётчик вовремя совершил противоракетный манёвр и смог уйти от поражения ракетой.

Местные СМИ утверждают, что при этом турецкий истребитель вошел в воздушное пространство Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта истребитель ВВС Турции F-16 Fighting Falcon сбил учебно-боевой самолёт ВВС Сирии.

В свою очередь сирийские военные за последние двое суток сбили не менее восьми турецких ударных беспилотников различного типа, которые армия Турции активно применяет, поддерживая террористов.

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