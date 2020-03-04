Бишкек, , 19:09 — REGNUM Теперь специалисты санитарного контроля будут проводить первичную проверку на коронавирус граждан, прилетающих в Киргизию, прямо в салоне самолета. Такое решение принял республиканский штаб по недопущению проникновения в страну коронавирусной инфекции, передает пресс-служба правительства.

Отмечается, что соответствующие договоренности с авиакомпаниями уже достигнуты.

Также стало известно о том, что введенные в Киргизии временные ограничения на въезд в страну граждан Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии будут иметь некоторые исключения.

Так, граждане этих государств могут заехать в Киргизию, если последние 30 дней они находились в странах с благополучной эпидемиологической ситуацией.

И наоборот, гражданам других государств, находившимся последние 30 дней в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, въезд в Киргизию будет ограничен.

Все киргизстанцы, временно проживающие или пребывающие в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, после приезда в Киргизию в обязательном порядке будут проходить обследование и карантин.